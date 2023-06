Manifestazione a Peschici: si chiede giustizia per Michele Mastromatteo

Gargano 04/06/2023 – Domani sera alle 18.30, si terrà una manifestazione a Peschici per protestare contro l’archiviazione del caso riguardante l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Michele Mastromatteo. La manifestazione, che vedrà la partecipazione dei genitori del ragazzo e dell‘Avv. Giuseppe Falcone, difensore legale, prenderà il via da Via Podgora per poi dirigersi verso il centro di Peschici.

La decisione di archiviare il caso ha suscitato indignazione nella comunità locale, che chiede giustizia per Michele e un’indagine approfondita sulle circostanze della sua morte.

L’Avv. Giuseppe Falcone, rinomato difensore legale, si unirà alla manifestazione per sostenere la famiglia di Michele e per sollecitare ulteriori azioni legali riguardo al caso.