Milano – Le parole del parroco di Senago, don Sergio Grimoldi, sono state dure e dolorose. “È troppo presto per parlare di perdono in questo momento. Il perdono è un processo che richiede tempo, e penso che se ne parlerà molto più avanti nel tempo“, ha dichiarato il parroco ai giornalisti all’esterno della chiesa di Santa Maria Assunta.

L’intera comunità del paese lombardo è rimasta sconvolta per quanto accaduto a Giulia Tramontano, una giovane donna di 29 anni incinta di sette mesi, uccisa il 27 maggio dal suo compagno che voleva lasciarla.

Giulia aveva scoperto gli adulteri e le bugie del suo partner, Alessandro Impagnatiello, che ha confessato la colpa dopo due giorni in cui ha cercato di nascondere e depistare le prove.

Oggi è emerso un altro dettaglio commovente che fa capire quanto Giulia stesse preparando con amore l’arrivo del suo bambino, Thiago.

Nella parrocchia di Senago, infatti, erano in programma degli incontri in vista del sacramento del battesimo.

Il diacono Francesco Buono, che celebra anche i battesimi nella parrocchia di Senago, ha rivelato questa notizia. Don Grimoldi ha preferito lasciare a lui l’omelia di oggi, affermando: “Avrei dovuto incontrare Giulia a breve per introdurla in questo percorso.

La tragedia mi ha colpito ancora più duramente. Penso alla gioia con cui avrei battezzato quel bambino e desideravo tanto poterlo fare nei giorni in cui Giulia era scomparsa, mentre tutti speravamo di trovarla viva”.

Nel frattempo, a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, è stata organizzata una fiaccolata per l’8 giugno con lo scopo di ricordare Giulia e cercare di evitare che tragedie simili accadano in futuro. L’invito alla fiaccolata è stato pubblicato nelle storie di Instagram dalla sorella di Giulia, Chiara Tramontano. La fiaccolata si svolgerà nella città in cui Giulia è cresciuta e dove vive la sua famiglia, partendo alle 19 dalla villa comunale Del Rio e terminando in piazza della Repubblica.

Le conversazioni via chat e la decisione di lasciarsi sono state altrettanto rilevanti. “Prima ancora di far nascere un bambino, vuoi già separarci? Vuoi farlo crescere con due genitori già separati? Che tipo di madre sei?!”, ha scritto Impagnatiello a Giulia il 25 maggio, due giorni prima di ucciderla. Giulia ha risposto: “Accetto la tua decisione e chiudiamo l’argomento”, spiegando concitatamente ad Alessandro che non voleva più vederlo come il suo compagno, “così da non aspettarmi più nulla e trovare la mia pace”. Nel frattempo, ha proposto di condividere una casa finché fosse stato necessario.

Lo riporta l’ANSA.