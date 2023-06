U15. Matteo Ionata (Manfredonia Calcio) ai ragazzi: “Grandi! Ricordatevi da dove siamo partiti”

Nonostante la sconfitta subita dagli under del 15 del Manfredonia Calcio, questa mattina, nella finalissima provinciale, che ha visto trionfare gli under 15 della società “Sporting Arena Manfredonia, distensive ed incoraggianti sono le parole di Mr Matteo Ionata, sentito telefonicamente che ha evidenziato nonostante la cocente sconfitta, la realizzazione di un percorso di crescita notevole, tra difficoltà evidenti .

Testualmente “Siamo stati capaci di risollevarci sempre con dedizione e impegno, e non mi sento di rimproverare nessuno, anzi devo solo ringraziarvi per l’attaccamento che avete avuto per questa maglia. Abbiamo sofferto tutti in quest’annata ma siamo riusciti a fare un bel gruppo, prima di tutto di ragazzi educati.”

Le finali, è ben noto, come evidenziato da Mr Ionata, sono gare del tutto particolari, dove diverse sono le componenti che entrano in gioco: mentali prima di tutto, gestione della pressione psicologica, lucidità nelle giocate ed nelle finalizzazione in rete delle azioni in area di rigore o in prossimità della stessa.

“Nel calcio il ‘se’ non esiste ma se non si riesce a mettere la palla dentro diventa difficile poi anche rimontare se nel frattempo si è subito gol”.

Ad onore del vero, occorre complimentarsi con questi ragazzi, nonostante la sconfitta per aver incontrato nella stagione calcistica che si è conclusa, grandi difficoltà per la mancanza dello stadio Miramare.

Questi ragazzi si sono allenati in spiaggia, nel campetto di roccia viva e sabbione del rione Croce per poi approdare, autotassandosi, presso l’impianto Stella Maris di Siponto. A fronte di tali criticità il raggiungimento della finale provinciale rappresenta davvero un ottimo risultato ed una esimente per la sconfitta.

“Altra nota positiva è quella che nel match odierno sono stati schierati due ragazzi del 2010 e ben quattro 2009, dato da non sottovalutare soprattutto in prospettiva futura. Peccato che in tribuna sembrerebbe che fossero presenti soltanto gli addetti ai lavori, differentemente dallo Sporting Manfredonia, presente invece al completo con tutti i propri dirigenti”.

Conclude così Mr Ionata: “Ricordatevi da dove siamo partiti e comunque siamo andati in finale…. Ci sentiamo tutti amareggiati, ma supereremo anche questo momento… Testa Alta… Siete stati GRANDI”.

*fotogallery Lucia Melcarne