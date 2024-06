"A Napoli 8 piani di rifiuti nell'ex cava da bonificare"

Invece di bonificare il sito, ha messo gravemente a repentaglio la salute pubblica interrando 7-8 piani di rifiuti in una ex cava di Napoli, trasformando il luogo in una maxi discarica. Secondo le stime, sarebbero state sversate 200-250 mila tonnellate di scarti speciali, come l’amianto. È quanto la Procura di Napoli contesta all’imprenditore partenopeo Bruno Sansone, 49 anni, che è stato posto agli arresti domiciliari dopo indagini della Polizia locale, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. Gli vengono contestati reati gravi come inquinamento e disastro ambientale.

All’imprenditore – già noto per altre vicende simili – sono stati sequestrati autocarri, macchine per il movimento terra e società per un valore di un milione di euro.

Nelle profondità dell’ex cava Suarez, situata nel parco metropolitano delle colline di Napoli densamente popolate, sarebbero finiti illecitamente scarti di ogni tipo. “Per avere un’idea dell’entità dello scempio perpetrato – sottolineano gli investigatori – basta pensare che il volume dei rifiuti illecitamente smaltiti, secondo la valutazione della consulente, è pari a quello di un edificio con una base di 90 metri per 90 metri e un’altezza di 7-8 piani”. Le analisi dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania e la consulenza di una docente universitaria di geologia ambientale lo attestano.

Il commento sulle condotte di Sansone, già rinviato a giudizio per l’omessa bonifica della cava Suarez ordinata dal Comune di Napoli e dal giudice penale, è lapidario: secondo gli investigatori l’imprenditore avrebbe “contribuito ad alterare l’equilibrio naturale del sito, rimediabile solo con interventi particolarmente onerosi ed eccezionali, determinando una significativa offesa alla pubblica incolumità per via dell’inquinamento dell’area e dell’esposizione al pericolo di molte persone, trattandosi di una zona densamente urbanizzata”.

Lo stato di contaminazione del sito era già emerso nel 2013, undici anni fa, verificato anche dal ministero dell’Ambiente con le analisi effettuate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che aveva sollecitato gli enti locali per la messa in sicurezza.

In relazione alla mancata bonifica dell’ex cava, a Sansone, residente in provincia di Napoli, era già stato notificato un sequestro da tre milioni di euro per non aver avviato alcun intervento di ripristino in cinque anni, nonostante l’appalto assegnato.

In una nota, Metropolitana di Napoli Spa precisa, in relazione ad alcune notizie di stampa, che gli sversamenti illegali nella cava Suarez “nulla hanno a che vedere con la realizzazione della stazione di Capodichino, affidata alla società consortile Capodichino As.M.”. Paolo Carbone, presidente di Metropolitana di Napoli Spa, sottolinea che “all’epoca della redazione del Piano di Utilizzo delle Terre (PUT) della stazione Capodichino, risalente al 2015, la cava Suarez era stata individuata tra i siti di destinazione dei materiali di scavo, regolarmente approvata ed autorizzata a riceverli dalla Regione Campania. I conferimenti iniziarono tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 nel rispetto delle norme vigenti e furono immediatamente sospesi dalla Capodichino As.M. in seguito al sequestro della cava. La cava fu rimossa dall’elenco dei siti di destinazione del PUT e non fu più utilizzata per conferimenti”.

