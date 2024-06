Al manfredoniano Primo Luogotenente Michele Gatta onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Manfredonia. ll manfredoniano, Primo Luogotenente Michele Gatta, in occasione della festa della Repubblica, è stato insignito dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle massime onorificenze del nostro Paese, in riconoscimento del suo servizio alla Nazione.

Il Primo Lgt. Michele Gatta ha dimostrato nel corso degli anni dedizione e coraggio esemplari, come testimoniano i numerosi riconoscimenti ricevuti. Tra questi, la Medaglia Nato ex Jugoslavia, la Medaglia Nato Kosovo, la Medaglia di Bronzo al Merito di Lungo Comando, la Croce d’Oro con Stellette per Anzianità di Servizio, e l’attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile.

“Questi riconoscimenti non sono solo un tributo al valore e alla professionalità del Primo Lgt. Gatta, ma rappresentano anche un motivo di grande orgoglio per tutti noi cittadini di Manfredonia. Il suo esempio di dedizione e servizio è una fonte di ispirazione per la nostra comunità e per le future generazioni“.