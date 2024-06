Amministrative Manfredonia 2024. Verità e azioni. Vincenzo Di Staso e Antonio Tasso (03.06.2024)

StatoQuotidiano incontra ANTONIO TASSO, candidato a sindaco di una coalizione con le liste: MOVIMENTO 5 STELLE – AGIAMO – SIPONTUM – ANTONIO TASSO SINDACO – NOI SIAMO MANFREDONIA e VINCENZO DI STASO, candidato a sindaco con le liste: “CHIAMAMI PER NOME DI STASO SINDACO – UNIONE DI CENTRO – UDC – STRADA FACENDO.

Come avvenuto per l’incontro “Mare Nostrum, settore mare, nautica, riconfigurazione waterfront urbano” alla Lega Navale di Manfredonia, anche questo incontro era stato organizzato inizialmente (con preavviso da settimane per il 2 giugno) come un confronto di StatoQuotidiano.it con i 4 candidati a sindaco, dunque anche con Ugo Galli di Manfredonia 2024, centrodestra, e Domenico La Marca, “Insieme per Manfredonia”, centrosinistra, “Non presenti il 2 giugno per impegni improrogabili”.

TEMATICHE: BILANCIO, OSPEDALE, ORGANICO COMUNE, DIRIGENTI, SCIOGLIMENTO, CRIMINALITA’ – CLAN, ALTRE COALIZIONI.