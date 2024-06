Auto contro albero in viale Miramare a Manfredonia: salvo il conducente (FOTO)

Manfredonia, 3 giugno 2024 – Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 22:30 in viale Miramare. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, una vettura è andata a schiantarsi contro un albero, ma fortunatamente non si registrano feriti. L’incidente è avvenuto in una delle principali arterie della città, proprio mentre il traffico serale era in calo. Secondo le prime ricostruzioni, la macchina, un’utilitaria di colore rosso, stava percorrendo viale Miramare, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo contro un albero situato sul lato della strada.

I carabinieri sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, bloccando temporaneamente la circolazione per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area e per eseguire i rilievi del caso. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le indagini per determinare la dinamica esatta dell’incidente.

Nonostante l’urto sia stato violento, l’autista del veicolo sarebbe uscito illeso dall’abitacolo, non richiedendo l’intervento del personale sanitario. L’auto, invece, ha riportato ingenti danni nella parte anteriore.