BARI – La situazione dei parcheggi abusivi a Bari è diventata sempre più critica, con una vera e propria libera repubblica gestita da parcheggiatori illegali che si comportano in modo petulante, ossessivo, organizzato e sempre più aggressivo. Questi guardiamacchine clandestini, ormai istituzionalizzati nelle strade della città, sembrano seguire lo stesso profilo psicologico degli stalker.

Le segnalazioni di minacce, aggressioni verbali e danneggiamenti si moltiplicano periodicamente, creando un clima di insicurezza per automobilisti e cittadini.

Trovarsi un parcheggio in città è già un compito arduo, ma quando si aggiungono i parcheggiatori non autorizzati che pretendono denaro per “controllare” le auto in sosta, la situazione peggiora ulteriormente. Sempre più automobilisti evitano le zone presidiate da questi abusivi, che pattugliano ogni parcheggio pubblico in cerca di vittime.

Nel cuore della movida e della vita notturna, il popolo dei parcheggiatori abusivi è variegato, complesso e sempre più aggressivo. Il centro città è diventato un campo di battaglia tra squadre rivali che si contendono il territorio con acribia e strategie militari. Gli automobilisti che dopo svariati tentativi riescono a parcheggiare vengono inondati di richieste e pressioni da parte di questi individui.

La situazione è diventata talmente grave che molti preferiscono evitare determinate zone della città, in cerca di tranquillità e legalità. È necessario contrastare questa epidemia di parcheggi abusivi con misure efficaci e una maggiore vigilanza da parte delle autorità competenti.

Lo riporta lagazzettadelmezziogiorno.it