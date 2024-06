Nel Brindisino, lungo la provinciale Cisternino-Ceglie Messapica, si è verificato un incidente stradale tra un autocarro e un’ambulanza, che ha causato il ferimento di cinque persone, tra cui un medico e un infermiere.

I due operatori sanitari sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per prestare soccorso.

La zona interessata dall’incidente è stata chiusa al traffico e le indagini per comprendere le cause dell’incidente sono in corso da parte della polizia locale. È importante notare che l’ambulanza coinvolta non trasportava pazienti al momento dell’impatto, ma stava dirigendosi a Ceglie Messapica per un intervento d’urgenza.

Lo riporta Ansa.