Emergenza Abitativa a Foggia: 390 famiglie escluse dal bando delle case popolari. Raffaele a SQ "Fate presto!"

Foggia. A Foggia, un dramma sociale si sta consumando silenziosamente, coinvolgendo centinaia di famiglie che si trovano ad affrontare una situazione di estrema precarietà abitativa. Tra queste, la storia di Caracozzo Raffaele Luigi emerge come un simbolo delle difficoltà che molti cittadini stanno vivendo.

Raffaele Luigi, nato e residente a Foggia, è padre di sette figli, tre dei quali affetti da disabilità al 100%, come previsto dal comma 3 delle normative vigenti. Recentemente, Raffaele e la sua famiglia sono stati esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione di una casa popolare a causa di un problema di sottoscrizione di firma. Un dettaglio burocratico che ha avuto conseguenze devastanti, estromettendoli dalla possibilità di ottenere una casa adeguata alle loro necessità.

L’avvocato di Raffaele, Vincenzo Paglia, ha preso in carico il fascicolo e ha confermato che tutta la documentazione era conforme alle normative. Nonostante ciò, la famiglia continua a vivere in condizioni di grave disagio. Le difficoltà economiche si sono aggravate al punto da non riuscire a pagare l’affitto, e hanno ricevuto uno sfratto. La situazione è ulteriormente complicata dalle esigenze speciali dei figli: uno segue il programma ABA, mentre un altro frequenta il CAT di Lucera, necessitando di cure e attenzioni specifiche che comportano costi aggiuntivi.

Questo caso, per quanto drammatico, non è isolato. Come la famiglia Caracozzo, altre 390 famiglie sono state escluse dal bando per le case popolari del 2021-2022. Si tratta di un’emergenza sociale che richiede un intervento urgente da parte delle istituzioni locali. L’esclusione di così tante famiglie rappresenta un problema che va oltre la semplice burocrazia, toccando il diritto fondamentale di avere una casa sicura e dignitosa.

Raffaele, in quanto cittadino libero, ritiene che sia suo diritto essere ascoltato dalle autorità competenti. Ha quindi richiesto un’intervista per far arrivare il suo messaggio direttamente al sindaco di Foggia. È essenziale che il sindaco prenda in seria considerazione la situazione di queste famiglie, che ogni giorno vivono con l’angoscia di non avere un tetto sicuro sopra la testa.

L’appello di Raffaele è chiaro: le istituzioni devono intervenire immediatamente per rivedere le procedure di assegnazione delle case popolari. Nessun dettaglio burocratico dovrebbe privare delle famiglie dei loro diritti fondamentali. L’urgenza di un intervento è dettata dalla necessità di garantire un futuro dignitoso non solo alla sua famiglia, ma a tutte quelle che si trovano in una situazione simile.

Nonostante le enormi difficoltà, Raffaele ha sempre cercato di affrontare la situazione in modo pacifico. Tuttavia, la situazione attuale lo sta portando al limite. Non può più permettere che le necessità vitali dei suoi figli e di tutte le altre famiglie escluse siano ignorate. Per ora, continuerà a far sentire la sua voce in modo civile, ma è pronto a ricorrere a gesti estremi se sarà necessario per garantire un futuro dignitoso alla sua famiglia.

“Questo appello è rivolto alla sensibilità e alla responsabilità delle istituzioni. Le famiglie come quella di Raffaele meritano di essere ascoltate e di ricevere il supporto di cui hanno bisogno per vivere in condizioni dignitose. Speriamo che il grido d’aiuto non rimanga inascoltato e che si possa trovare una soluzione rapida ed efficace a questa emergenza abitativa. Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e confidiamo in un riscontro positivo e tempestivo. Le famiglie di Foggia non possono essere lasciate sole in questo momento di bisogno. Le istituzioni devono agire ora per garantire un futuro migliore per tutti“, dicono altri cittadini foggiani.

“Se ci troviamo dinanzi a 2mila richieste a Foggia e Provincia a fronte di appena 40 immobili costruiti è una situazione di difficile risoluzione, bisogna pianificare e intervenire con urgenza”, dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Vincenzo Paglia, del foro di Foggia.