A seguito delle indagini, sei persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria e un’imbarcazione è stata sequestrata.

Durante i controlli, un ente non è riuscito a giustificare la scomparsa di un natante e l’abbandono di un altro in un cantiere navale, da cui mancavano tre motori. I finanzieri hanno scoperto che un’associazione no profit aveva venduto un’imbarcazione affidatale in custodia giudiziale a una società di ormeggio e ricovero di unità da diporto per ripianare un debito.

In un altro caso, i militari hanno identificato un ente pubblico che aveva ricevuto in custodia giudiziale due natanti destinati alla sorveglianza di un parco naturale marino regionale, ma non ha potuto giustificare l’uso effettivo delle imbarcazioni.

Lo riporta Ansa.