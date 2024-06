“Voi volete distruggere il ‘modello Liguria’ che in questi anni, con la orgogliosa reazione al crollo del Morandi, è stato costruito”. Lo scrive il governatore ligure, Giovanni Toti, in una lettera inviata al Consiglio regionale nella quale accusa le opposizioni di volere “che qualcos’altro lo distrugga per voi, mentre voi fate il tifo dagli spalti, senza neppure il coraggio di scendere in campo”.

La lettera letta dal capogruppo della lista – Il documento è stato letto in Aula dal capogruppo della lista Toti, Alessandro Bozzano, durante la seduta in cui si vota la mozione di sfiducia contro il presidente, presentata dai partiti di opposizione.

“Noi rimedieremo alle vostre incapacità“ – “Non vi preoccupate – continua il governatore -. Anche oggi, come facciamo ormai da nove anni, siamo qui per rimediare alle vostre incapacità, oggi più palesi che mai, di confrontarvi sui temi e sui progetti, non sui pregiudizi. E anche oggi vi dimostreremo che siamo in grado di assumerci, davanti agli elettori, le responsabilità che voi non siete stati in grado di fare proprie, e ci assumeremo le nostre responsabilità grazie all’impegno di questa maggioranza, della giunta e in particolare del presidente ad interim Alessandro Piana, a cui va la mia grande riconoscenza per come sta portando avanti con grande impegno il grande lavoro iniziato insieme tanti anni fa“.

