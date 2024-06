Vincenzo Piccolo e Paolo Fornaro, entrambi dipendenti dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Taranto, sono stati indagati per concorso in incendio colposo in relazione all’incendio dello stadio Iacovone avvenuto dopo il derby tra Taranto e Foggia il 3 settembre 2023.

Il pubblico ministero Francesca Colaci della Procura di Taranto ha ordinato un’indagine tecnica per determinare le cause dell’incendio e valutare l’impatto dello stoccaggio di rotoli di materiale per la pista di atletica sotto la Curva Sud. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato della Questura di Taranto.

Colaci vuole chiarire il ruolo dei grossi pacchi imballati nell’incendio che ha causato la chiusura dello stadio per più di un mese. I Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio la sera stessa, ma esso è ripreso autonomamente la mattina successiva.

Si ricorda che due tifosi del Foggia sono stati arrestati e saranno processati a settembre con l’accusa di essere gli autori materiali dell’incendio. Le loro responsabilità sono state accertate grazie alle indagini della Digos di Taranto e Foggia, che hanno analizzato i filmati delle telecamere dello stadio e delle intercettazioni.

Lo riporta Antennasud.com