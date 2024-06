Durante specifici servizi di polizia economica e finanziaria, i Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Gallipoli hanno effettuato controlli mirati sulle associazioni “non profit” a cui erano state assegnate imbarcazioni confiscate.

Durante tali controlli, è emerso che un’associazione aveva venduto un’imbarcazione assegnata in giudiziale custodia per ripianare un debito, mentre un Ente di diritto pubblico non è stato in grado di giustificare la scomparsa di un natante e l’abbandono di un altro senza i motori.

Dopo aver coordinato le attività con la Procura della Repubblica locale, sei soggetti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria e un’imbarcazione è stata sequestrata.

Lo riporta Antennasud.com