A Bari si sospetta che Sandro Cataldo e Alfonsino Pisicchio abbiano favorito l’assunzione di parenti e sostenitori in cambio di sostegno elettorale. In particolare, in Retegas Bari si è verificata una curiosa coincidenza: durante un concorso per un posto di lavoro nella società che gestisce la rete gas, è stato assunto un parente sia di Cataldo che di Pisicchio.

La Guardia di Finanza, su autorizzazione della pm Savina Toscani, ha avviato un’indagine su queste presunte irregolarità nell’assunzione dei dipendenti. Tuttavia, i parenti dei due ex politici non sarebbero gli unici ad essere stati favoriti con assunzioni nelle società comunali di Bari.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it