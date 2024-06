Lago di Varano: sedici operatori turistici costituiscono associazione per rilancio del territorio - Fonte: FoggiaToday

Sedici operatori turistici dei comuni di Cagnano Varano, Carpino e Ischitella si sono uniti e hanno dato vita all’associazione ‘Operatori Turistici’ del lago di Varano, che riunisce le strutture ricettive, le guide ambientali, i lidi e i fornitori di servizi con l’obiettivo di portare avanti attività di formazione, partecipazione a fiere di settore, confronto con enti pubblici e altri stakeholder locali per la promozione della laguna di Varano.

Queste le parole della presidente Cinzia Mastropaolo: “Ci siamo incontrati a marzo per la prima volta ad Ischitella ed abbiamo subito incontrato il parere positivo di molti operatori che ci chiedono un riferimento sul territorio per crescere e confrontarsi seriamente sul turismo. Ringrazio tutte le strutture aderenti, per noi oggi comincia un percorso che ci porterà lontano, siamo molto contenti”.

