Manfredonia. Antonio Tasso: "Salta il confronto? Scelta triste di mediocrità"

Manfredonia. “La scelta di non partecipare al confronto tra tutti i candidati sindaco da parte degli esponenti di due coalizioni (Galli e La Marca, ndr), mandando deserto un confronto che di certo si preannunciava interessante, non solo per la qualità dei conduttori – cosa peraltro riscontrata anche nelle altre occasioni – ma anche per la circostanza, tutt’altro che irrilevante, che era indetto a pochi giorni dal voto a Manfredonia, lascia sgomenti”.

Così Antonio Tasso, già parlamentare della Repubblica e candidato sindaco per la coalizione “Manfredonia…Una Sfida da Vincere Insieme”, composta da quattro liste civiche e dal Movimento 5 Stelle, che domenica scorsa ha ricevuto un fortissimo ‘endorsement’ dal Presidente del Movimento 5 Stelle, dandogli merito di una condotta parlamentare “leale” verso i due governi da lui presieduti.

“Il confronto, anche il più aspro – sostiene Tasso – è un alimento indispensabile per la democrazia. Evitarlo significa solo rifugiarsi in vecchie liturgie che hanno già provocato danni considerevoli alla comunità sipontina, precipitata tra le braccia di una politica ormai incapace di guardare avanti e di rimettere in piedi una città collassata”.

“Ancora una volta – conclude Tasso (riferendosi ad altre circostanze in cui i confronti sono stati annullati o realizzati ‘monchi’) – si è voluto mostrare, con inopportuna disinvoltura, il volto mediocre di una politica che fugge davanti a sé stessa, che dice no al dialogo, chiudendosi negli anfratti sempre più inconsistenti di apparati logori. Spero che i cittadini prendano atto di questa tristezza insopportabile, che grava come una cappa fuligginosa sulla nostra Comunità, che ha il diritto di vivere in un paese più libero, giusto, dialogante e che accetta il confronto”.