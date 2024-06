Riceviamo e pubblichiamo

LETTERA AI SINDACATI

Spett. sindacati CGIL, CISL, UIL

come potete leggere, la richiesta di un incontro tra NOI “ex-dipendenti messi a parcheggio dopo 11 mesi e 2 settimane di lavoro” e l’azienda ASE S.p.A. con il suo massimo rappresentate il signor Marcello Dott. DANISI, risulta tutt’oggi non accolta. Tengo a precisare che molte cose in questi 4 mesi sono cambiati, tra le prime come avrete appreso dai media, il CdA dell’azienda ASE di Manfredonia è stato rimosso e su ordine della commissaria prefettizia Rachele dott.ssa Grandolfo al suo posto è stato nominato amministratore unico il sopra citato Dott. Danisi.

I 12 vincitori J sono divenuti 1B

È notizia molto importante, il Comune di Manfredonia ha concesso alla società ASE spa un “ patto di servizio ” di anni 2.

Angelo Ricucci prima della scoperta dell’inchiesta “Giù le mani” iniziata con l’arresto di due soggetti (un ex-dipendente e un dipendente “padre e figlio” della su citata azienda) e ora allontanati, ha dichiarato telefonicamente: “L’azienda poteva ricorrere ad assunzioni temporanee fino a quando non avrà un patto di servizio annuale”, ebbene l’azienda l’ha ottenuto e cosa più sconvolgente la stessa sta andando contro lo stesso bando, infatti a pagina 11 del bando di selezione pubblica si legge: “Si procederà allo scorrimento della graduatoria prodotta dalla selezione, in relazione alle esigenze aziendali, fermo restando, che qualora un candidato accetti l’assunzione a tempo determinato e successivamente si ponga l’esigenza di procedere con l’assunzione a tempo indeterminato, l’azienda è obbligata a procedere, nel rispetto del diritto di precedenza, secondo l’ordine di classificazione originale della graduatoria anche se l’avente diritto è momentaneamente assunto a tempo determinato”.

Da un’attenta analisi riportata dall’articolo denominato “sfogo cittadino” pubblicato sulla testata giornalistica Stato Quotidiano e dai contratti che noi dipendenti deteniamo e che si possono ottenere dall’azienda facendo richiesta di accesso agli atti, si evince che l’azienda assume personale a tempo determinato tutto l’anno proprio perché è in carenza di organico e inoltre l’unità, prima sospesa e in seguito licenziata, non è stata sostituita con una nuova assunzione a tempo indeterminato, tenendo presente che presto altre unità andranno in pensione.

Continuiamo a chiedere incontri prima di procedere legalmente con ogni mezzo sperando che queste notizie possano giovare alla Corte dei Conti su eventuali mancanze come formare ulteriori unità da assumere a tempo determinato, quando si hanno unità già formate e pronte a lavorare a tempo indeterminato e quindi poter percepire agevolazioni statali per tali assunzioni… vi lasciamo libere riflessioni

Cordialmente ex lavoratori ASE