Manfredonia. “Per chiarire il contenuto dell’articolo riguardante l’incidente avvenuto in Viale Miramare il 3 giugno 2024, a nome e per conto della proprietaria dell’automobile coinvolta (una Kia Picanto), desidero comunicare che non c’era nessun conducente alla guida dell’auto al momento dell’incidente.

L’auto era parcheggiata lungo il Viale e ha subito un violento tamponamento da parte di un veicolo non identificato. Solo grazie alle indagini e alle ricerche condotte dai carabinieri di Manfredonia, la proprietaria ha appreso dell’accaduto ed è in procinto di sporgere denuncia.”

Lo precisa a StatoQuotidiano.it l’avvocato Michele Arena del Foro di Foggia.

