“Quello che mi addolora di più è che tutti hanno fatto foto e video, ma nessuno ha cercato di salvarli. Nessuno. Forse avrebbero potuto salvarli“. Questo è lo sfogo della madre di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone a Premariacco (Udine), riportato dal Messaggero Veneto. Sebbene la reazione sia comprensibile, purtroppo nessuno dei presenti avrebbe potuto realmente intervenire per salvare i ragazzi. Intanto, la procura di Udine ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti.

“Non era importante fare i video. Lei era andata a fare una passeggiata, ha chiamato più volte il 112. Ha lasciato il suo nome, l’indirizzo. Ha detto ‘Chiamate mia mamma’”, ha continuato la madre di Patrizia. “Spero che tutti ricordino Patrizia per come era: buona, un angelo, piena di voglia di vivere. Amava viaggiare e condividere le sue esperienze con i suoi cari e con gli amici. Studiava tanto per realizzare i suoi sogni e lavorava per guadagnare qualcosa, mi diceva sempre ‘Mamma, non voglio essere un peso per te’. Anche giovedì sera aveva lavorato, e per questo venerdì le avevo suggerito di riposare. Abbiamo sperato fino alla fine che avessero trovato la forza di aggrapparsi a qualcosa”, ha aggiunto la madre.

Dopo aver sostenuto l’esame all’Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine proprio venerdì mattina, “mi ha chiamato e mi ha detto ‘sono stata bravissima, ho saputo tutto e ora vado a fare una passeggiata con Bianca’. Spero che nessuno debba mai vivere un dolore come questo”, ha concluso la donna.

La procura ha avviato un’indagine per omicidio colposo. “Abbiamo aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti: in queste situazioni, per procedere bisogna individuare responsabilità di tipo omissivo, non commissivo”, ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia, durante una conferenza stampa sulla vicenda delle due ragazze morte e del terzo ragazzo ancora disperso a causa della piena del Natisone. “Condurremo tutti gli accertamenti necessari per verificare se i soccorsi sono stati tempestivi. Tuttavia, al momento, non ci sono elementi specifici che ci indirizzano in questa direzione, ma le verifiche sono ancora in fase iniziale”, ha aggiunto.

Patrizia ha chiamato il 112 quattro volte. “Patrizia ha fatto quattro chiamate al numero unico di emergenza 112, l’ultima delle quali è rimasta senza risposta”, ha rivelato il procuratore. “La prima chiamata è stata fatta alle 13:29, le altre nei minuti immediatamente successivi. Dai primi accertamenti, tutto si è svolto in un arco temporale di circa mezz’ora, passando da una situazione di apparente tranquillità alla violenta piena del fiume Natisone che li ha travolti”.

