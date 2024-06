Lunedì 3 giugno, presso la Masseria “Don Nunzio e Cavallo” di San Nicandro, è stata presentata la nuova associazione culturale “Mos Maiorum”. L’obiettivo di questa associazione è ricercare, valorizzare e promuovere le tradizioni della nostra cittadina, in particolare la pacchiana sannicandrese.

La missione principale è il recupero e la valorizzazione degli autentici abiti tradizionali femminili, arricchiti da originali collane, orecchini e altri accessori.

Inoltre, l’associazione mira a realizzare e qualificare artisticamente varie iniziative culturali nei campi dello spettacolo, dell’animazione, della comunicazione e delle arti in generale. Intende anche diffondere e promuovere queste attività a livello provinciale, regionale e nazionale.

L’associazione “Mos Maiorum” si propone di esplorare l’abbigliamento tradizionale sannicandrese, comprese le componenti dell’abito femminile (pacchiana) e maschile (pastore). Per “Mos Maiorum”, le tradizioni rappresentano un punto fermo per conservare l’identità del popolo sannicandrese e trasmettere questa passione ai giovani, su cui si investe per il futuro della memoria storica.

La presentazione ha visto una grande partecipazione di pubblico e ha avuto come moderatrice Mirella Montemitro. Tra gli interventi, quelli della Presidente della nuova associazione Anna Maria Santamaria, del Direttore Tecnico Vincenzo Rendina, del sindaco Matteo Vocale, dell’assessore Arcangela Tardio, di Laura Stravola (sponsor dell’associazione), del Presidente della Pro Loco Alessandro Calello e della dirigente scolastica Angela Pia Vaira.

L’intervento più atteso è stato quello della senatrice Anna Maria Fallucchi, prima firmataria del disegno di legge sugli abiti e le rievocazioni storiche, approvato all’unanimità da tutti i gruppi politici.

“La mia speranza,” ha detto la Fallucchi, “è che anche San Nicandro promuova all’unanimità le manifestazioni legate al Pastore e alla Pacchiana. Dobbiamo crescere insieme. Ognuno può contribuire a rendere grande questa tradizione. Lavoriamo insieme per un progetto unico, grande e mirato che faccia brillare il nostro territorio. I personalismi sono controproducenti. Dedichiamoci ognuno a un aspetto specifico senza discussioni. Troviamo il modo di farlo insieme, perché il modo c’è. La mia volontà è partire con le manifestazioni e la promozione della mia legge proprio da San Nicandro. Sarò sempre disponibile a costruire, ascolterò tutti e valuteremo insieme. Ma non voglio fare da paciere; non è questo il mio impegno”.

Ha poi aggiunto: “I costumi storici non sono solo abiti, ma simboli di storia, tradizione e arte. Molti artigiani sono impegnati in questo lavoro, una risorsa preziosa, economica e culturale per le comunità. Dobbiamo pensare a loro. Questo è un mestiere antico: mani sapienti ancora oggi riproducono questi abiti, permettendoci di sperimentare i costumi, le credenze e l’estetica del passato. I costumi storici sono una risorsa preziosa per musei, teatri e rievocazioni storiche, poiché forniscono una connessione tangibile al passato. Lavoriamo insieme, pensiamo in grande, pensiamo alle nostre comunità e al futuro“.

Lo riporta Civico93.it