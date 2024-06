Stato in Diretta (I) Lorna Cifaldi, Maria Teresa Valente, Sara Quattrociocchi, Libera Scirpoli (VIDEO)

Da Lunedi 3 Giugno in diretta social dalle ore 19.00 alle 19.30 sui canali di StatoQuotidiano al via al nuovo programma d’informazione condotto da Luigi Mossuto e diretto da Giuseppe de Filippo.

Tutto pronto per il nuovo programma d’informazione targato StatoQuotidiano che vi terrà compagnia tutta l’estate, ogni lunedì dalle ore 19.00 alle ore 19.30. Alla conduzione Luigi Mossuto, supportato dalla redazione giornalistica di StatoQuotidiano.it diretta da Giuseppe de Filippo. Trenta minuti con ospiti in studio per commentare le notizie di attualità, cronaca e politica più importanti della settimana.

L’appuntamento è fissato con la prima puntata per Lunedi 3 Giugno ore 19.00 in diretta social sui canali StatoQuotidiano.it

In questa puntata: Lorna Anne Cifaldi, Maria Teresa Valente, Sara Quattrociocchi, Libera Scirpoli