Ci sono delle importanti novità relative ai mutui, come ha anticipato l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Si parla nello specifico di un calo dei tassi di interesse ad aprile 2024: una notizia che rappresenta un sollievo per molti aspiranti proprietari di case, e per coloro che stanno pianificando la rinegoziazione del proprio mutuo. Questa tendenza al ribasso può essere attribuita ad una serie di fattori, tra cui le politiche monetarie favorevoli e la competitività tra gli istituti di credito. Vediamo di entrare nello specifico e di analizzare la situazione attuale.

ABI: tassi dei mutui in calo ad aprile 2024

Come anticipato, il settore dei mutui ha registrato un calo, con una media che ad aprile 2024 si è attestata intorno al 3,67%. Questa diminuzione non rappresenta in realtà una novità inaspettata, considerando che già da diversi mesi si assiste a tale fenomeno. Il tasso dei mutui era infatti già sceso ad una media del 3,79% a marzo, mentre l’andamento dell’Euribor a 3 mesi è calato al 3,82% a maggio 2024.

In parallelo, l’Interest Rate Swap (IRS) a 10 anni ha mostrato un’evoluzione positiva, attestandosi al 2,79% a maggio 2024, in lieve aumento rispetto al 2,76% di aprile, e comunque più elevato rispetto al 2,64% registrato a marzo 2024. Questi dati forniscono un quadro dell’attuale contesto finanziario nel settore dei mutui, assolutamente positivo per chi ha intenzione di stipularne uno oggi, o di rinegoziare il precedente. Nello specifico, sono stati i mutui a tasso fisso a beneficiare in modo particolare di questa situazione.

L’ABI ha inoltre messo in luce un altro fattore importante. Con l’inflazione vicina al 2%, la BCE (Banca Centrale Europea) potrebbe considerare la riduzione dei costi del denaro già a giugno 2024: una mossa che favorirebbe in modo ulteriore la diminuzione dei tassi sui mutui. Naturalmente quanto detto finora indica che il periodo attuale è molto favorevole per chi sta cercando di attivare un mutuo, anche se non mancano degli ulteriori strumenti per risparmiare.

Risparmiare sul mutuo: non basta il calo dei tassi

Per sfruttare al meglio questo scenario così positivo, è importante informarsi in merito alle offerte che attualmente sono disponibili. Per farlo, è possibile utilizzare siti di comparazione gratuiti come Mutui.it, che consentono di mettere a confronto i mutui on line per trovare quello più conveniente per le proprie aspettative.

In questo modo, è possibile accedere ad un ampio ventaglio di prodotti e promozioni, così da individuare l’offerta più vantaggiosa per le proprie esigenze. Inoltre, grazie alla possibilità di richiedere il mutuo online, si risparmia anche in termini di tempo e praticità, e non è un dettaglio da sottovalutare.