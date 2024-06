Manfredonia. Una precisazione di Ugo Galli, candidato sindaco della coalizione civica Manfredonia2024 sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia

«Mi duole ritornare a smentire quanto oggi scritto e titolato dal solito foglio locale, aduso a stravolgere fatti e memoria a vantaggio di questa o quella fonte interessata e risentita. Nessuna spesa folle alla Masseria Agropolis, come ho già detto l’anno in cui ne sono stato amministratore unico è stato il solo a registrare utili ed il solo in cui c’è stato un incremento importante dell’occupazione e dei servizi resi alla collettività.

Come spesso accade, si è innanzi ad una icastica perentorietà del titolo, che fuorvia malevolmente i lettori, del tutto in contrasto con quanto poi si legge nella paginata che mi è stata dedicata. I focus giornalistici, infatti, non confermano l’idea preconcetta e abduttiva espressa nel titolo, e soprattutto nel taglio basso- nel quale si riportano i miei tentativi di salvataggio della Masseria da una “conduzione provvisoria” e dalle “evidenti illegittimità inficianti”– negano e contraddicono palesemente la linea urlata assunta dal giornale, ex ante denigratoria».