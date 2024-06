“Gente così, nel mio ristorante, è meglio che non venga.” Michele Lanave, titolare e chef del ristorante ‘Vecchia Vieste’ da 10 anni, esprime chiaramente la sua posizione, senza lasciare spazio a dubbi.

Il ristoratore di Vieste ha perso la pazienza dopo il “boicottaggio” del suo locale da parte di un (ex) cliente abituale. Questo cliente, che da qualche tempo aveva smesso di frequentare il ristorante, ha ammesso: “Non vengo più a mangiare nel tuo ristorante perché i neri puzzano, e tu li hai messi in cucina.”

Una frase intrisa di inumanità e razzismo che Lanave non ha potuto tollerare: “Nel 2024, sentirmi dire una cosa del genere è inconcepibile. Non venire più nel mio ristorante perché ho assunto due ragazzi di colore è vergognoso”, ha dichiarato con rabbia.

Al centro della vicenda ci sono Sunday e Godwin, due giovani nigeriani assunti come stagionali nella cucina del ‘Vecchia Vieste’. Sono arrivati in Italia qualche anno fa, sbarcati a Lampedusa da una ‘carretta del mare’ e passati per il ‘corridoio’ di Borgo Mezzanone. Ora vivono a Vieste, condividendo un alloggio per dividere le spese.

“Sono due ragazzi bravissimi e volenterosi, parlano benissimo l’inglese (a differenza nostra), hanno voglia di imparare e, soprattutto, lavorano sempre con il sorriso, occupandosi di quelle mansioni che nessuno vuole più svolgere”, spiega Lanave.

“Se a qualcuno non va bene la loro presenza, può tranquillamente cambiare ristorante. Ne faremo volentieri a meno”, aggiunge Lanave in un’intervista a FoggiaToday.

La sua posizione, chiarita sui social, ha ricevuto ampio sostegno da colleghi e avventori del locale. Alcuni hanno proposto provocatoriamente di mettere un cartello all’ingresso: “Vietato l’ingresso ai razzisti”.

“Questo di cui stiamo parlando è un caso isolato”, precisa Lanave. “Vieste è una terra di mare, una terra di frontiera, abituata ad accogliere persone e turisti da tutto il mondo. Questa è la nostra impronta. A volte, non riconosco più certi valori. Che peccato”, conclude sconfortato.

