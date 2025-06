Avellino, 4 giugno 2025 – Al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, per un valore complessivo di 10.552.500 euro. Il provvedimento riguarda un soggetto indagato, insieme a due società a lui riconducibili, per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio di ingenti crediti di imposta illecitamente ottenuti, relativi a falsi lavori edilizi nell’ambito dei cosiddetti “Bonus Facciata”, “Eco Bonus” e “Bonus Ristrutturazioni”.

Le indagini, condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Avellino, hanno consentito di ricostruire un complesso sistema fraudolento, basato sull’utilizzo di società “cartiere” e professionisti compiacenti, finalizzato alla certificazione di lavori edilizi mai eseguiti. Le società coinvolte, amministrate da prestanome – alcuni dei quali percettori del reddito di cittadinanza – ottenevano i bonus edilizi tramite false fatturazioni riferite a immobili perlopiù fittizi.

I crediti fiscali fittizi venivano quindi ceduti ad altre società sparse sul territorio nazionale, caratterizzate da una struttura fiscale “evanescente”. Queste ultime monetizzavano i crediti acquisiti e ne effettuavano un uso indebito attraverso compensazioni nelle dichiarazioni dei redditi, evitando così il pagamento delle imposte dovute.

Il provvedimento di sequestro si aggiunge a misure analoghe adottate nel corso delle indagini, che avevano già portato al sequestro preventivo di circa 5 milioni di euro nei confronti di 29 persone. Complessivamente, l’azione giudiziaria ha interessato beni per oltre 15 milioni e mezzo di euro, inclusi 30 autoveicoli, disponibilità finanziarie, quote societarie e terreni.

Questa operazione si inserisce in un più ampio contesto investigativo finalizzato al controllo delle compensazioni di crediti fiscali da parte di numerose società operanti in vari settori economici della provincia di Avellino. L’obiettivo è tutelare la corretta destinazione delle risorse pubbliche messe a disposizione per sostenere famiglie e imprese.

Il successo dell’azione è stato possibile grazie alla proficua collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, sancita da un protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ente, la Procura della Repubblica e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino.