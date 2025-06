Foggia, 3 giugno 2025 – Si è svolta questa mattina, alle ore 9.30, la cerimonia commemorativa in occasione dell’undicesimo anniversario del tragico crollo della palazzina di via De Amicis 22, avvenuto il 3 giugno 2014. Come ogni anno, il Comune di Foggia ha voluto ricordare le vittime di quella terribile notte con un momento di raccoglimento e la deposizione di una corona d’alloro sul luogo della tragedia.

Alla cerimonia ha preso parte la sindaca Maria Aida Episcopo, insieme a rappresentanti delle autorità civili e militari della città, oltre ai familiari delle vittime, visibilmente commossi. Un momento semplice ma carico di significato, a sottolineare come la memoria di quella drammatica notte sia ancora viva nella coscienza collettiva della comunità foggiana.

Era la notte del 3 giugno 2014, alle ore 3.50, quando un violentissimo boato svegliò il centro cittadino. Una fuga di gas causò il crollo improvviso della palazzina al civico 22 di via De Amicis. Nella tragedia persero la vita due giovani coniugi, Giuseppina Fiore e Luigi Veneziano, che con un gesto eroico riuscirono a salvare il loro figlioletto, Salvatore, facendogli da scudo con i propri corpi. Nei giorni successivi morì anche Antonio Morelli, uno dei quattro feriti rimasti coinvolti nel disastro.

Durante il breve discorso tenuto davanti al luogo del crollo, la sindaca Episcopo ha voluto rivolgere un pensiero commosso ai familiari delle vittime e a tutta la città:

«Questo è un giorno di dolore ma anche di memoria collettiva. Non dobbiamo mai dimenticare quanto accaduto qui, affinché tragedie simili non si ripetano più. La città di Foggia si stringe attorno alle famiglie colpite e rinnova l’impegno per la sicurezza e la prevenzione».

Il momento di raccoglimento si è concluso con un minuto di silenzio e la benedizione da parte di un rappresentante del clero cittadino. Ancora una volta, Foggia ha scelto il silenzio e la presenza per ricordare, con rispetto e gratitudine, chi ha perso la vita in quella tragica notte.

fotogallery enzo maizzi