Foggia, Guardia di Finanza il Comandante regionale Puglia visita il comando provinciale

Manfredonia // Notizie in piazza //

GUARDIA DI FINANZA FOGGIA: IL COMANDANTE REGIONALE PUGLIA, GEN. D. GUIDO MARIO GEREMIA, VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI FOGGIA.

Il Comandante Regionale Puglia della Guardia di finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, il 3 giugno u.s.ha visitato il Comando Provinciale di Foggia.

Giuntopresso la caserma “M.A.V.M. Cap. Antonio Smalto”,è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello t. ST Carmine Loperfido e, dopo gli onori di rito, ha incontrato i Comandanti dei Reparti dipendenti dal Comando Provinciale, i militari in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia presenti nella Provincia, unitamente ad una rappresentanza di militari in servizio.

Successivamente ha presieduto un briefing istituzionale nel corso del quale è stata illustratala situazione socio – economica del territorio unitamente ai principali aspetti relativi alla gestione del personale, alla logistica ed alle attività operative svolte dai reparti del Corpo nella provincia.

Uno specifico approfondimento è stato dedicato alle principali attività in corso in un territorio che vede il Corpo particolarmente impegnato nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria ed organizzata, all’evasione fiscale ed agli sprechi in materia di spesa pubblica.

Nell’arco della mattinata il Comandante Regionale, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha incontrato il Prefetto di Foggia, S.E. Dott. Paolo Giovanni Grieco, l’Arcivescovo della Diocesi di Foggia-Bovino, S.E. Rev.ma Mons. Giorgio Ferrettiedil Procuratore della Repubblica f.f., Dott. Silvio Marco Guarriello.