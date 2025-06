Incidente stradale a Manfredonia: scontro tra un’auto e uno scooter, due feriti

Manfredonia – Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 21:00, all’incrocio tra Via Pulsano e Via Giacomo Matteotti.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda e un motoveicolo T-Max si sono scontrati violentemente.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Manfredonia, due ambulanze del 118 e un’automedica.

Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente e il passeggero del T-Max, soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso. Le loro condizioni non sono al momento note.