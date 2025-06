FOGGIA – La relazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Foggia evidenzia come le interdittive antimafia alle aziende rappresentino un importante segnale di allerta riguardo alle infiltrazioni della criminalità organizzata, non solo nel territorio foggiano ma anche in aree limitrofe come il Molise e l’Abruzzo.

Situazione attuale e successi investigativi

Il colonnello Paolo Iannucci, a capo della sezione DIA di Foggia, ha commentato i dati relativi al 2024, sottolineando che il bilancio del contrasto alla mafia nella provincia è positivo.

“Sono stati raggiunti importanti risultati giudiziari e investigativi, con la defezione di figure di rilievo delle diverse associazioni mafiose locali, che ora mostrano segnali di indebolimento”.

Perché attenzione?

Nonostante i successi, Iannucci mette in guardia: “In questo momento la mafia è fortemente indebolita sul territorio, mancano quasi tutti i capi storici e le strutture militari.

Tuttavia, questi sono i momenti in cui bisogna essere più attenti, perché la criminalità può cercare di rafforzarsi attraverso spinte egemoniche sulla popolazione e nuove strategie”.

Il ruolo delle interdittive antimafia

Le interdittive antimafia sono strumenti fondamentali per monitorare e bloccare le attività economiche sospette.

Secondo il colonnello Iannucci, queste misure mostrano come le mafie foggiane stiano cercando di espandersi verso territori come il Molise e l’Abruzzo, puntando a infiltrare aziende per esportare la propria cultura criminale e mantenere spazi di influenza economica.

L’attenzione rimane alta: mentre si registrano importanti successi contro le organizzazioni mafiose in provincia di Foggia, è fondamentale continuare a vigilare sulle possibili strategie di riorganizzazione e espansione delle mafie.

Le interdittive antimafia rappresentano uno strumento chiave per prevenire infiltrazioni e tutelare l’economia legale del territorio.

