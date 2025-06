Manfredonia conferma il servizio esterno di assistenza tecnica per l’Agenzia per la Casa: affidamento alla COSECA Srl per oltre 39 mila euro ph matteo nuzziello

Un accenno alla lunga storia, alla importanza e alla funzione della “Città del Golfo” è fondamentale per giustificare l’esigenza della implementazione del sistema infrastrutturale che le consenta di incrementare i suoi rapporti economici e culturali in maniera funzionale ed ecocompatibile. Infatti il collegamento ferroviario con il capoluogo della Provincia renderebbe più vitale e dinamica la funzione della “Città del Golfo” che ha caratterizzato la sua esistenza fin dal periodo Dauno quando nacque il primo complesso urbano, per poi sviluppare la sua importanza quando divenne una città greca e poi ancora più importante colonia romana.

La sua funzione, peraltro, punto di riferimento per tutta la Daunia, è proseguita nel periodo bizantino e alto medievale. E in seguito, scomparso l’antico insediamento di Siponto, ha preso il suo posto ed assunta l’antica funzione la nuova città voluta dal re Manfredi che doveva diventare, come riconosciuto da Salimbene de Adam da Parma, la “più bella città dell’epoca”. E anche ora, pur nella limitata comprensione della sua importanza, la “città del Golfo” continua a conservare a sua storica funzione di punto di riferimento di uno spazio che comprende, oltre a tutta l’antica Daunia, l’intero Gargano, un tempo coperto da un impenetrabile e lussureggiante manto forestale, l’esteso Tavoliere delle Puglie e tutti i territori contigui che si allargano verso il sud, ovest e nord.

Ritenere che questo centro così importante possa essere privato di una infrastruttura fondamentale per il suo sviluppo, com’è quella ferroviaria, è una ipotesi non ragionevole e non giustificabile in alcun modo. Si tratta, invece, di rendere il collegamento ferroviario funzionale ed ecocompatibile, provvedendo in primo luogo alla sua elettrificazione ed implementando il numero delle corse, così come avvenuto per il tratto Foggia Lucera, in modo da farlo diventare una vera e propria metropolitana di superficie.

Con questa scelta si potrà finalmente avviare un processo di sviluppo economico e sociale della “Città del Golfo” abbandonando finalmente l’ idea che questo sviluppo possa essere favorito da una ulteriore proliferazione edilizia e dalla occupazione di altro suolo. Si dovrà, invece, con accorta intelligenza avviare un percorso di riqualificazione del tessuto edilizio esistente, partendo dalla tutela e valorizzazione degli elementi innovativi del contesto del centro storico voluto dal fondatore Manfredi, proseguendo, poi, alla riqualificazione progressiva dei nuovi insediamenti urbani creando punti e luoghi di aggregazione, aree verdi e parchi urbani, strutture per lo sviluppo di nuove attività e servizi innovativi.

Senza dimenticare la possibilità, come già avvenuto in alcune città di grande importanza, di far diventare tutto il tessuto urbano come un enorme parco verde favorendo su tutti i terrazzi della città la creazione di giardini pensili, con benefici enormi sia dal punto di vista climatico, sia dal punto di vista estetico.

M.Gioia Sforza – Consigliere Nazionale di Italia Nostra