La mafia uccide e infanga le sue vittime: Golia torna sulla strage di San Marco in Lamis

FOGGIA – Giulio Golia, noto giornalista de Le Iene, ha ripreso a parlare della tragica strage avvenuta a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

La vicenda riguarda l’uccisione dei fratelli Luciani, avvenuta in un agguato che ancora oggi suscita molte domande.

Le accuse e le ricostruzioni

Secondo alcuni pentiti di mafia, i fratelli Luciani sarebbero stati collusi con la criminalità organizzata, e questa ipotesi avrebbe alimentato le teorie secondo cui la loro morte sarebbe stata una vendetta o un atto di mafia.

Tuttavia, questa versione non trova consenso unanime.

Il punto di vista del procuratore Roberto Rossi

Il procuratore di Bari, Roberto Rossi, ha invece espresso una posizione diversa: per lui, i fratelli Luciani sono vittime innocenti di mafia.

Rossi sottolinea come non ci siano prove concrete che colleghino i due fratelli alle attività criminali e che la loro uccisione sia stata un atto ingiustificato e ingiusto.

Il contesto e l’importanza della verità

La vicenda dei fratelli Luciani rappresenta un esempio di come le vittime delle mafie spesso vengano infangate o usate come strumenti nelle dinamiche interne alla criminalità organizzata.

La ricostruzione dei fatti è complessa e delicata, e il lavoro della giustizia continua per fare chiarezza.

Golia e Le Iene continuano a portare all’attenzione pubblica queste storie drammatiche, evidenziando come la mafia spesso uccida e infanga le sue vittime per nascondere le proprie responsabilità o per manipolare l’opinione pubblica.

La verità sui fratelli Luciani resta ancora da chiarire pienamente, ma l’auspicio è che si faccia giustizia e si riconosca la loro innocenza.