Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

La Sartoria La Forgia al Pitti Uomo 108: la qualità artigianale di Manfredonia al servizio della nuova collezione di Carmela Luciani

Manfredonia, 3 giugno 2025 – La qualità sartoriale della provincia di Foggia arriva al Pitti Uomo 108 grazie a una nuova e promettente collaborazione tra la stilista emergente Carmela Luciani, di San Marco in Lamis e la Sartoria La Forgia di Manfredonia, scelta per realizzare gli abiti della nuova collezione che sarà presentata in occasione dell’evento fiorentino.

Il progetto, ideato e sviluppato da Carmela Luciani dopo la recente Milano Fashion Week, nasce dall’incontro con Francesco La Forgia, giovane sarto manfredoniano noto per la sua precisione artigianale, la cura maniacale del dettaglio e la capacità di dare forma concreta a idee innovative. Un’intesa professionale nata subito in modo naturale, fondata su valori comuni come dedizione, creatività e radicamento territoriale.

«Due giovani con tanta voglia di fare, ideare e creare capi sempre nuovi» – scrive Carmela Luciani, che ha voluto affidare proprio alla Sartoria La Forgia la realizzazione della sua collezione, riconoscendone la qualità e l’approccio rigoroso al lavoro sartoriale. La collaborazione rappresenta un’opportunità importante per valorizzare il nostro territorio, portando il savoir-faire artigianale manfredoniano nel cuore della moda internazionale.

Per aggiornamenti:

Instagram – @sartoria_laforgia

Instagram – @carmelaluciani_