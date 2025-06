Manfredonia, 4 giugno 2025 – Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente aggiornato i canoni relativi al servizio di illuminazione elettrica votiva nel cimitero comunale e alle concessioni di spazi e aree pubbliche, per gli anni dal 2022 al 2025. L’aggiornamento, approvato tramite la determinazione dirigenziale n. 1011, è stato adottato dal Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, ing. Lucio Barbaro.

Il provvedimento nasce dalla necessità di adeguare le tariffe in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, come previsto dalla normativa vigente, per garantire il corretto equilibrio economico e finanziario dei servizi comunali, oltre che per assicurare una corretta gestione degli spazi cimiteriali e delle relative utenze.

Il quadro normativo e le premesse

L’aggiornamento dei canoni trae origine da una serie di delibere comunali e disposizioni legislative. Tra queste, si segnala in particolare la deliberazione di Giunta Comunale n. 1274 del 24 settembre 1997, che approvò lo schema di abbonamento per il servizio di illuminazione votiva, stabilendo all’epoca un canone di 22.000 lire per punto luce, equivalente oggi a circa 11,36 euro.

Successivamente, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 dell’11 gennaio 2011, venne conferita delega al Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio per l’applicazione degli aggiornamenti annuali dell’indice ISTAT agli utenti e ai concessionari di servizi comunali, nell’ottica di una gestione più efficiente e aggiornata degli stessi.

L’aggiornamento è inoltre regolamentato dall’articolo 63, comma 2, punto 4) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che impone la rivalutazione annuale dei canoni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’aggiornamento per gli anni 2022-2025

Il servizio di illuminazione votiva è un elemento essenziale per il decoro e la gestione del cimitero comunale, garantendo il funzionamento dell’illuminazione nei punti luce assegnati agli utenti che ne fanno richiesta. Parallelamente, i canoni per la concessione di spazi e aree pubbliche sono fondamentali per la gestione e manutenzione delle strutture e per assicurare il corretto utilizzo degli stessi.

A seguito dell’aggiornamento dei database comunali e dei dati raccolti dai responsabili del servizio cimiteriale, è stata calcolata la nuova tariffa che tiene conto delle variazioni degli indici ISTAT dal 2021 al 2024. Le tariffe aggiornate sono le seguenti:

Per l’anno 2021, il canone era fissato a 16,88 euro, con IVA portata a 20,59 euro;

Per l’anno 2022, il canone aggiornato è di 18,79 euro, con IVA pari a 22,92 euro;

Per l’anno 2023, il canone passa a 18,90 euro, oltre IVA, corrispondente a 23,06 euro;

Per l’anno 2024, il canone è stato aggiornato a 19,11 euro, oltre IVA, per un totale di 23,31 euro.

Questi valori rappresentano il nuovo punto di riferimento per il servizio, in linea con l’inflazione e le condizioni economiche attuali.

Effetti e conseguenze dell’adeguamento

L’aggiornamento delle tariffe ha effetti diretti sia sugli utenti che usufruiscono del servizio di illuminazione votiva nel cimitero, sia sui concessionari di spazi e aree pubbliche, che devono corrispondere i relativi canoni aggiornati. Questo adeguamento è fondamentale per garantire la sostenibilità finanziaria del servizio e per permettere al Comune di mantenere livelli adeguati di qualità e sicurezza.

Dal punto di vista amministrativo, la determinazione prevede anche la pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi, in modo da assicurare la massima trasparenza e dare la possibilità agli interessati di prendere visione del provvedimento.