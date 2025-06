Manfredonia. In merito alle recenti notizie e indiscrezioni circolate negli ambienti sportivi locali e sui social, si ritiene doveroso fare chiarezza sulla situazione societaria del Manfredonia Calcio 1932, con aggiornamenti precisi e trasparenti.

Anzitutto, è opportuno ricordare che il Manfredonia Calcio 1932 è a tutti gli effetti un’azienda, non una semplice associazione sportiva. Di conseguenza, ha un valore di mercato reale, valutabile attraverso offerte ufficiali, che – si precisa – non sono pervenute dal 18 febbraio scorso ad oggi.

Nella serata di venerdì scorso, l’Ing. Gianni Rotice, patron del club, ha ricevuto una telefonata da parte di un imprenditore non locale, la cui identità è stata menzionata pubblicamente dal Sindaco La Marca. Tale contatto ha avuto la forma di una semplice richiesta informale di informazioni, che però non si è ancora tradotta in una proposta concreta.

Pur riconoscendo l’insolita modalità di approccio, e nella speranza di accelerare i tempi, l’Ing. Rotice ha comunque fornito, in via telefonica, tutti i dettagli tecnici, amministrativi e finanziari utili a consentire l’elaborazione di un’eventuale offerta formale. Tuttavia, a questa prima interlocuzione non è seguito alcun ulteriore contatto, nemmeno informale.

Alla luce di ciò, si rinnova pubblicamente l’appello a tutti coloro che siano realmente interessati all’acquisizione del club: è necessario avanzare interlocuzioni serie, credibili e concrete, da parte di soggetti affidabili, privi di secondi fini speculativi e in grado di garantire una visione progettuale, non solo per la stagione imminente, ma anche per il futuro di una piazza storica e ambiziosa come quella di Manfredonia.

“Lo ribadisco con fermezza: il Manfredonia Calcio 1932 non è in svendita gratuita. È una società sana, con valore di mercato, che intendo cedere con massima trasparenza e senza speculazioni personali”, ha dichiarato l’Ing. Rotice.

Il patron ha inoltre denunciato le pressioni esterne e le interferenze destabilizzanti che, anche nel corso della scorsa stagione, hanno influito negativamente sull’andamento sportivo. In particolare, ha condannato le recenti manovre di disinformazione e tensione sociale alimentate da alcuni soggetti attraverso i social network.

“Chi è veramente interessato si faccia avanti con un’offerta ufficiale. Basta giochi e manovre occulte”, ha concluso Rotice, confermando la propria disponibilità immediata a valutare proposte ufficiali, che, se pervenissero, verranno rese pubbliche senza esitazione.

Il futuro del Manfredonia Calcio 1932 dipende ora dalla serietà e concretezza di chi vorrà assumersi la responsabilità di portare avanti un progetto sportivo ambizioso, nel rispetto della storia e dell’identità del club.

✍️ Ing. Gianni Rotice – Patron Manfredonia Calcio 1932