Manfredonia. Distribuzione dei mastelli a partire da lunedì 9 giugno

Manfredonia. Prosegue con grande partecipazione da parte della cittadinanza la campagna di distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata. A un mese dall’avvio, sono già stati consegnati quasi 10.000 kit ai cittadini.

Per migliorare ulteriormente il servizio, soprattutto in vista della stagione estiva, ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche informano la cittadinanza che, a partire da lunedì 9 giugno, entreranno in vigore nuove disposizioni.

Nuovi orari di apertura

Dal lunedì al sabato, sarà possibile accedere all’Ex Centro Comunale di Raccolta, sito in Via Tratturo del Carmine, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, in sostituzione del precedente orario 10:00–16:00.

Non sarà più necessario rispettare l’ordine alfabetico: l’accesso sarà libero in qualsiasi giorno della settimana.

Utenze non domestiche

A partire da lunedì 9 giugno:

Le attività a bassa produzione (es. uffici, studi professionali, ecc.) potranno ritirare il proprio kit.

Le attività commerciali ad alta produzione potranno ritirare i carrellati esclusivamente in caso di danneggiamento o non idoneità all’uso.

Termine della distribuzione

La distribuzione presso l’Ex Centro Comunale di Raccolta – Via Tratturo del Carmine – terminerà sabato 5 luglio.

A partire da lunedì 7 luglio, chi non avrà ancora ritirato il proprio kit dovrà recarsi presso la sede di ASE S.p.A., in Località Pariti – Zona Industriale.

Deleghe e consegna a domicilio

È possibile delegare una persona di fiducia per il ritiro del kit, compilando l’apposito modulo disponibile online oppure presso l’Ex Centro Comunale di Raccolta (Via Tratturo del Carmine).

Per le utenze in condizioni di comprovata non autosufficienza, prive di supporto familiare, è prevista la consegna domiciliare del kit, previa verifica a campione effettuata congiuntamente ai Servizi Sociali del Comune.

Per maggiori informazioni

🌐 www.asemanfredonia.it

🌐 www.comune.manfredonia.fg.it

📞 Numero verde 800.724590

(Attivo lun–ven 09:00–18:00, sab 09:00–13:00)

