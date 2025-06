Manfredonia, incendi di sterpaglie: interventi dei Vigili del Fuoco in diverse zone della città - IMMAGINE D'ARCHIVIO

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia (FG), 3 giugno 2025 – Giornata intensa per i Vigili del Fuoco di Manfredonia, impegnati su più fronti per domare incendi di sterpaglie divampati in diverse aree del territorio comunale.

Le alte temperature, unite al vento e alla presenza di vegetazione secca, hanno favorito il propagarsi delle fiamme, rendendo necessari numerosi interventi nel corso della giornata di ieri.

Il primo allarme è scattato nei pressi dello Scalo dei Saraceni, in un’area adiacente a campi incolti e residui di grano.

Altro incendio non distante dalla località Baia Petra, contrada in Pagnatello, in agro di Monte Sant’Angelo, nelle vicinanze del depuratore. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato alcune strutture vicine, richiedendo un tempestivo intervento per evitare conseguenze peggiori.

Un secondo rogo è stato segnalato in via Diesel, nella zona industriale di Manfredonia. Anche in questo caso si trattava di sterpaglie andate a fuoco, ma l’intervento rapido delle squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di capannoni o impianti produttivi.

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni a persone, ma l’ondata di calore e la siccità rendono queste situazioni sempre più frequenti e potenzialmente pericolose. Le autorità locali rinnovano l’appello alla cittadinanza a non accendere fuochi in prossimità di terreni incolti e a segnalare tempestivamente ogni focolaio alle autorità competenti.

I Vigili del Fuoco di Manfredonia restano in stato di allerta, pronti a intervenire per fronteggiare eventuali nuovi episodi.