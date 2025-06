Manfredonia, 30 maggio 2025 – La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato un importante provvedimento volto al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) in città. L’atto, promosso dall’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone, prevede un ampliamento delle corse già esistenti e l’adesione all’assegnazione da parte della Regione Puglia di nuovi autobus suburbani a metano, nell’ambito della Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 173/2024.

Servizio essenziale per la comunità in espansione

Il servizio di trasporto pubblico locale è considerato dall’Amministrazione comunale un servizio essenziale e strategico per garantire la mobilità e la qualità della vita dei cittadini. Negli ultimi anni, Manfredonia ha registrato una significativa espansione urbanistica, soprattutto con la nascita di nuovi comparti residenziali. Questa crescita ha comportato la necessità di adeguare il servizio di trasporto alle esigenze di spostamento di una comunità sempre più numerosa e distribuita sul territorio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio Trasporto Aziendale Pugliese (Co.Tr.A.P.), affidatario del servizio di trasporto pubblico locale, ha quindi deciso di intervenire con un ampliamento mirato del servizio. Il Co.Tr.A.P., società con sede a Bari che gestisce il trasporto pubblico a Manfredonia dal 2005, si è resa disponibile a potenziare alcune corse già operative per assicurare una migliore copertura delle nuove aree urbanizzate.

I dettagli dell’ampliamento

Il programma di potenziamento riguarda cinque specifiche corse, con un totale aggiuntivo di circa 5.280 chilometri annui, così distribuiti:

Linea 1: corsa delle ore 7:40 nel periodo non scolastico (5,7 km per 97 giorni, totale 553 km);

Linea 1: corsa serale delle ore 22:20, operativa tutti i giorni (4,4 km per 365 giorni, totale 1606 km);

Linea 4: 5 passaggi nella zona CA1 con frequenza feriale (8 km per 302 giorni, totale 2416 km);

Linea 4: passaggi nella stessa zona con frequenza festiva (6,4 km per 63 giorni, totale 403 km);

Linea 6: corsa delle ore 13:40 con frequenza feriale (1,6 km per 302 giorni, totale 483 km).

Questo ampliamento garantirà una copertura più capillare nelle aree in espansione della città, offrendo ai residenti un servizio più frequente e comodo.

Nuovi autobus a metano per un trasporto più sostenibile

Parallelamente al potenziamento delle corse, l’Amministrazione comunale ha aderito con urgenza all’assegnazione di nuovi autobus suburbani alimentati a metano, messi a disposizione dalla Regione Puglia secondo la DGR n. 173/2024. Questa assegnazione rappresenta un’opportunità importante per rinnovare il parco mezzi con vetture più ecologiche, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni inquinanti.

La Regione Puglia, infatti, ha acquisito una flotta di autobus a metano destinata ai Comuni e alle imprese di trasporto che gestiscono il TPL, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e promuovere un trasporto più “verde”. Manfredonia, accogliendo questo invito, si conferma così attenta alle innovazioni tecnologiche e ambientali nel settore della mobilità urbana.

Un servizio finanziato e regolato a livello regionale

Il trasporto pubblico locale è disciplinato da una serie di normative nazionali e regionali che ne regolano la gestione e il finanziamento. La Legge n. 18/2002 prevede infatti che il finanziamento dei servizi minimi sia a carico delle Regioni, a garanzia di un diritto minimo di cittadinanza per tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro area di residenza.

In questo contesto, il Comune di Manfredonia, con un contratto in vigore fino al 31 dicembre 2026, ha affidato la gestione del servizio alla ditta Co.Tr.A.P., che si impegna a garantire il regolare svolgimento delle corse secondo il programma definito con la Regione.

Impegni e prossimi passi

La Giunta Comunale ha demandato al Dirigente del V Settore tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione del potenziamento del servizio e per l’integrazione dei nuovi autobus nel parco mezzi comunale. Saranno predisposti gli atti autorizzativi secondo la normativa regionale vigente (art. 23.c.1 lett. c) L.R. n. 18/2002) e saranno individuate le coperture finanziarie per sostenere l’intervento.

La deliberazione è stata approvata all’unanimità, con voto favorevole di tutti gli Assessori presenti, e dichiarata immediatamente eseguibile per rispettare le tempistiche imposte dall’avviso regionale.