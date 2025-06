Manfredonia, spiagge libere abbandonate: Marasco interroga il Comune su bagni, docce, bagnini e diritti dei bagnanti

MANFREDONIA – Con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature, cresce la voglia dei cittadini di godere del mare e delle spiagge. Tuttavia, a Manfredonia, questa naturale esigenza si scontra con una realtà tutt’altro che accogliente.

L’assenza di servizi essenziali nelle poche spiagge libere rimaste – come bagni pubblici, docce e la presenza di bagnini – ha spinto il consigliere comunale e capogruppo Giuseppe Marasco a presentare un’interrogazione urgente indirizzata a diverse autorità, tra cui il Prefetto di Foggia, il Sindaco di Manfredonia, il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale Garante dello Stato.

“Comune inadempiente”

Marasco punta il dito contro un’amministrazione comunale che, a suo dire, si dimostra inadempiente nella tutela dei diritti dei cittadini e nella garanzia di condizioni minime di sicurezza e igiene per i fruitori delle spiagge libere.

“Perché il Comune – chiede Marasco – non ha ancora provveduto a installare bagni pubblici anche mobili, garantire la presenza di un bagnino salvavita e dotare le spiagge di docce funzionanti?”, si legge nell’interrogazione, che diventa una denuncia aperta sull’incuria amministrativa verso il litorale libero di Manfredonia, Siponto e Riviera Sud.

Il consigliere insiste anche su un altro punto cruciale: “È stato imposto, con apposita ordinanza, l’obbligo a tutti gli stabilimenti balneari di garantire il diritto di libero accesso e fruizione della battigia, così come previsto dalla legge?”.

Una questione di diritti, civiltà e sicurezza

L’interrogazione prende spunto da un principio fondamentale di civiltà: l’accesso al mare è un diritto di tutti, non un privilegio riservato a chi può permettersi un ombrellone in concessione. A rafforzare questo concetto, Marasco cita l’articolo 11 della legge 217/2011, che sancisce “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione”.

Una norma ribadita anche dalla legge 296/2006, che impone ai concessionari l’obbligo di consentire il transito libero e gratuito sulla battigia antistante le loro strutture. “La spiaggia – sottolinea Marasco – è un bene pubblico demaniale, e tale deve rimanere”.

L’emergenza servizi nelle spiagge libere

Il consigliere fa notare come le spiagge libere siano spesso del tutto prive di servizi. “Una toilette, anche mobile o accessibile ai disabili, una doccia, un bagnino e la pulizia quotidiana sono il minimo per garantire dignità e sicurezza ai bagnanti”, afferma.

Tuttavia, la situazione descritta è desolante: mancano i bagni, e quando ci sono – spesso sotto forma di bagni chimici – versano in condizioni igieniche discutibili, insufficienti a soddisfare le esigenze quotidiane di centinaia di cittadini e turisti. Marasco ricorda come in molti comuni italiani i servizi minimi vengano finanziati anche con una quota dei canoni demaniali versati dagli stabilimenti alla Regione e da questa destinati ai Comuni per le aree libere. Un meccanismo che – se applicato – permetterebbe di finanziare almeno il servizio di salvataggio e la manutenzione ordinaria delle spiagge pubbliche.

Sisbi: la sicurezza tecnologica che manca

Altro punto critico sollevato è l’assenza di strumenti di sicurezza innovativi, come il SISBI – Sistema Informatico di Sicurezza Balneare Integrato: si tratta di colonnine SOS, dotate di GPS, installate ogni 500 metri, che consentono ai bagnanti di richiedere immediato soccorso in mare. “A Manfredonia – incalza Marasco – questo tipo di sistema è completamente assente, nonostante sia stato già adottato in diversi comuni costieri italiani”.

Una città che non rispetta il mare

“Manfredonia deve smettere di voltare le spalle al suo mare”, conclude il consigliere. Le spiagge libere, un tempo vanto del territorio, oggi sembrano diventate il simbolo dell’abbandono amministrativo. Eppure, insiste Marasco, una gestione più attenta e rispettosa dei diritti dei cittadini e delle normative vigenti potrebbe trasformare le aree libere in un esempio virtuoso di inclusione e civiltà.

L’interrogazione rappresenta un appello non solo alle istituzioni, ma anche alla coscienza civica della comunità. “Basterebbero pochi accorgimenti per restituire decoro, igiene e dignità a luoghi che appartengono a tutti – scrive – e che, soprattutto d’estate, diventano fondamentali per la qualità della vita di migliaia di cittadini”.

Ora spetta all’amministrazione comunale rispondere, e agire. Prima che il mare diventi solo un’illusione di libertà negata.