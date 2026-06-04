Aeroporto Gino Lisa, al via i voli per Bergamo Orio al Serio

Parte ufficialmente oggi la stagione estiva dei collegamenti aerei dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, segnata dal ritorno del volo diretto verso Milano Orio al Serio (Bergamo) operato da Aeroitalia. La tratta, già sperimentata negli anni precedenti, sarà attiva con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica.

I nuovi collegamenti prevedono partenza da Foggia alle 15:40 il giovedì con arrivo a Bergamo alle 17:20, mentre la domenica il decollo è fissato alle 18:15 con atterraggio alle 19:55. I voli di ritorno dalla Lombardia verso il capoluogo dauno partiranno invece alle 18:10 il giovedì e alle 20:45 la domenica.

Viaggi di lavoro in giornata grazie al doppio collegamento con Milano

Secondo Mondo Gino Lisa, la vera novità strategica della programmazione estiva è rappresentata dalla combinazione tra il nuovo volo per Bergamo e il collegamento giornaliero già attivo su Milano Linate, che permette di organizzare viaggi di lavoro o studio in giornata, senza necessità di pernottamento.

“Attraverso il monitoraggio costante che la nostra community svolge sul territorio abbiamo voluto tracciare una vera e propria simulazione dei tempi reali ‘porta a porta’”, spiega Vincenzo Papa, presidente della community di Mondo Gino Lisa.

“Partendo dal centro di Foggia alle 09:30 del giovedì, un passeggero può decollare alle 10:50 su Linate, sfruttare l’efficienza della nuova metropolitana M4 attiva direttamente all’interno dell’aeroporto milanese e trovarsi in Piazza Duomo già prima delle 13:00”, evidenzia Papa.

Secondo la simulazione illustrata dalla community, al termine degli impegni lavorativi sarebbe possibile raggiungere Orio al Serio tramite navette dalla Stazione Centrale di Milano, rientrando a Foggia con il volo delle 18:10 del giovedì e arrivando in città in tempo per la serata: “Il passeggero è di rientro a Foggia alle 19:50, potendo cenare a casa propria in totale relax”.

Più opzioni per weekendisti, studenti e lavoratori fuori sede

La presenza contemporanea dei collegamenti verso Milano Linate e Bergamo Orio al Serio amplia anche le possibilità di spostamento per studenti, lavoratori fuori sede e turisti.

La domenica, infatti, sarà possibile scegliere tra il volo delle 13:25 per Linate, con arrivo alle 14:55, oppure la partenza serale delle 18:15 per Bergamo, consentendo di prolungare il soggiorno fino all’ultimo momento del weekend.

Per il turismo incoming, invece, la doppia tratta consente di pianificare weekend lunghi dalla Lombardia verso il Gargano e i Monti Dauni, con arrivo il giovedì e ritorno la domenica.

L’appello alle istituzioni per migliorare i collegamenti

Papa ha inoltre rivolto un appello alle istituzioni territoriali affinché si lavori al rafforzamento della mobilità integrata attorno allo scalo foggiano: “È fondamentale attivare collegamenti diretti tramite pullman tra l’aeroporto, il Molise e la Basilicata. Solo in questo modo la nostra infrastruttura potrà esprimere appieno il suo ruolo naturale di scalo di riferimento dell’intera Area Vasta”.

Il presidente di Mondo Gino Lisa ha richiamato anche il progetto “Molise Vola”, chiedendo di accelerare sulla realizzazione di connessioni stabili con il territorio molisano e sul completamento delle opere infrastrutturali già finanziate.

“È quanto mai doveroso accelerare i tempi per le procedure degli affidamenti progettuali ed esecutivi di tutte quelle opere infrastrutturali già finanziate, affinché non si rischi di perdere quanto già presente nei capitoli di spesa. Si renda noto alla comunità dello stato dell’opera”, conclude Papa.

Secondo Mondo Gino Lisa, la tratta per Bergamo rappresenta uno storico asset strategico per il territorio foggiano, grazie alla forte domanda registrata negli anni precedenti e alla posizione di Orio al Serio come importante hub dei collegamenti low cost europei.