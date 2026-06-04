Al Bano a Casa Sollievo della Sofferenza: «Qui ho incontrato San Pio». Poi canta con il personale dell’ospedale

SAN GIOVANNI ROTONDO – Una visita carica di emozione, ricordi e spiritualità quella compiuta da Al Bano Carrisi alla Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da San Pio a San Giovanni Rotondo.

Il celebre artista pugliese è stato accolto nella struttura sanitaria dove ha voluto ripercorrere alcuni momenti significativi della propria esperienza personale legata alla figura del santo di Pietrelcina, ricordando il suo primo ingresso nell’ospedale e l’incontro con Padre Pio, che ha lasciato un segno profondo nella sua vita.

Durante la visita, Al Bano si è intrattenuto con medici, infermieri e operatori sanitari, condividendo aneddoti e riflessioni sul valore umano e spirituale dell’opera voluta dal frate cappuccino. Un momento che ha suscitato interesse e partecipazione tra i presenti, molti dei quali hanno colto l’occasione per salutare l’artista e scattare fotografie con lui.

L’atmosfera si è fatta ancora più coinvolgente nel finale, quando il cantante di Cellino San Marco ha improvvisato un momento musicale insieme ai dipendenti della struttura. Tra applausi e sorrisi, Al Bano ha intonato alcuni dei suoi brani più conosciuti, trasformando la visita in un’occasione di festa e condivisione.

Casa Sollievo della Sofferenza rappresenta uno dei luoghi simbolo dell’eredità spirituale e sociale di San Pio. Fondata nel 1956, la struttura continua a essere un punto di riferimento sanitario per il Mezzogiorno e una meta di pellegrinaggio per migliaia di fedeli provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La presenza di Al Bano ha così unito musica, fede e memoria in una giornata speciale, vissuta nel segno del ricordo di San Pio e dei valori di accoglienza e solidarietà che da sempre caratterizzano l’opera nata dalla sua visione