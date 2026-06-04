Due giovani di 24 e 25 anni sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio nell’ambito delle indagini sui fatti avvenuti nella notte tra l’1 e il 2 giugno a Taormina, nel Messinese, dove un’auto è stata lanciata a forte velocità contro un gruppo di ragazzi all’esterno di alcuni locali notturni.

Il provvedimento, disposto dalla Procura di Messina, è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Messina e del commissariato di Taormina. I due indagati, entrambi messinesi, sarebbero coinvolti nella violenta sequenza culminata con l’auto piombata sulla folla.

Le indagini sono partite dopo la diffusione sui social di un video che mostrava la scena. Nel filmato si vede un gruppo di persone discutere animatamente, poi una vettura scura di grossa cilindrata invertire improvvisamente la marcia e dirigersi ad alta velocità verso alcuni giovani presenti in strada, investendone alcuni prima di allontanarsi rapidamente.

Secondo quanto emerso, l’episodio sarebbe nato da una lite per futili motivi fuori da una discoteca, che avrebbe coinvolto ragazzi provenienti dalla provincia di Catania e un gruppo di giovani messinesi. Terminato il diverbio, alcuni dei coinvolti sarebbero saliti in auto con «l’evidente intento di travolgere altri ragazzi», ferendone due.

Gli investigatori hanno chiarito che, nonostante la gravità dell’accaduto, non era stata presentata alcuna denuncia: «I fatti in questione non hanno formato oggetto, sino ad ora, di alcuna denuncia o segnalazione alle forze di polizia o alla Procura della Repubblica», spiegano gli inquirenti, precisando che gli accertamenti sono partiti subito dopo la scoperta del video online, anche per verificarne l’autenticità ed escludere il rischio di fake news.

L’identificazione dei presunti responsabili è stata possibile grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte. Gli investigatori riferiscono però di aver riscontrato «una diffusa reticenza» durante gli approfondimenti.

Da qui anche un appello rivolto a chiunque possa contribuire alla ricostruzione dei fatti: «Sussistendo ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento, ai fini di una compiuta ricostruzione dei fatti, si invita chiunque avesse nella propria disponibilità video, foto o, comunque, informazioni ritenute di interesse a rivolgersi alla Procura di Messina o alla Polizia di Stato».

Secondo quanto ricostruito finora, il 24enne sarebbe stato alla guida dell’auto, mentre il 25enne viaggiava come passeggero. Per entrambi il pubblico ministero ha disposto nella notte il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio aggravato. La Procura chiederà ora la convalida del fermo e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Lo riporta leggo.it.