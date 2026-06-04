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Home // Gargano // Ballottaggi, Schlein a San Giovanni Rotondo: “Per l’ospedale di san Pio non paghino i lavoratori”

SAN GIOVANNI ROTONDO Ballottaggi, Schlein a San Giovanni Rotondo: “Per l’ospedale di san Pio non paghino i lavoratori”

Il Partito Democratico punta a rafforzare la propria presenza nei comuni pugliesi più popolosi e politicamente rilevanti

Ballottaggi, Schlein a San Giovanni Rotondo: "Per l’ospedale di san Pio non paghino i lavoratori"

Ballottaggi, Schlein a San Giovanni Rotondo: "Per l’ospedale di san Pio non paghino i lavoratori" - Fonte Immagine: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà in Puglia per sostenere i candidati del centrosinistra nei ballottaggi che si terranno il 7 e 8 giugno in diversi comuni della regione, con particolare attenzione a San Giovanni Rotondo, Molfetta e Trani, considerati snodi decisivi della tornata elettorale.

Dopo il primo turno delle amministrative, che ha coinvolto 54 comuni pugliesi, sono sei le città chiamate al ballottaggio, tra cui proprio i tre centri visitati dalla leader dem. Il tour della segretaria ha l’obiettivo di rafforzare la mobilitazione nelle ultime ore di campagna elettorale e sostenere le candidature progressiste in sfide considerate molto equilibrate.

A San Giovanni Rotondo il confronto è tra la candidata del centrosinistra e quella del centrodestra, in una competizione definita sul filo di pochi voti già al primo turno. A Molfetta, il ballottaggio segue una fase politica segnata da forti tensioni e da un primo risultato che ha visto il centrosinistra in vantaggio ma senza maggioranza assoluta. A Trani, invece, la sfida si presenta più aperta, con il centrosinistra che punta a consolidare il consenso raccolto al primo turno contro il centrodestra.

Secondo il quadro emerso dal voto del 24 e 25 maggio, i ballottaggi in Puglia riguardano anche altri comuni come Casarano, San Vito dei Normanni e Tricase, ma l’attenzione politica nazionale si concentra soprattutto sui tre centri visitati da Schlein, considerati strategici anche per gli equilibri regionali.

Il Partito Democratico punta a rafforzare la propria presenza nei comuni pugliesi più popolosi e politicamente rilevanti, in una fase in cui le alleanze locali e il comportamento degli elettori delle liste civiche potrebbero risultare determinanti per l’esito finale.

La visita della segretaria dem si inserisce dunque in una campagna elettorale di chiusura particolarmente intensa, con i candidati impegnati negli ultimi appelli agli elettori prima del voto decisivo.

Lo riporta bari.repubblica.it.

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