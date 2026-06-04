BARI – La Puglia si conferma al vertice nazionale per la qualità delle acque di balneazione. Per il sesto anno consecutivo, infatti, la regione conquista il primo posto in Italia con il 99,9% delle acque classificate come “eccellenti”, secondo i dati diffusi dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Alle spalle della Puglia si collocano il Friuli Venezia Giulia (99,6%) e la Basilicata (99,1%), a conferma dell’elevato livello qualitativo delle coste italiane.

Il risultato emerge dalle analisi microbiologiche effettuate dal SNPA, la rete istituita dalla Legge n.132 del 2016 che coordina le Agenzie regionali per l’ambiente, tra cui Arpa Puglia, responsabile del monitoraggio delle acque regionali.

Oltre 900 chilometri di costa monitorati

Lungo i quasi mille chilometri di litorale pugliese sono state individuate 676 acque di balneazione, pari a circa 900 chilometri di costa. La distribuzione interessa tutte le province costiere: 254 tratti in provincia di Foggia, 46 nella Bat, 78 in provincia di Bari, 88 nel Brindisino, 139 nel Leccese e 71 nel Tarantino.

Ogni anno Arpa Puglia svolge un articolato programma di monitoraggio che prevede il controllo dei parametri meteomarini e l’analisi dei campioni d’acqua per verificare la presenza di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli, gli indicatori microbiologici previsti dalla normativa nazionale ed europea.

L’attività comporta circa 8.500 determinazioni analitiche di laboratorio all’anno, garantendo un controllo costante della qualità delle acque destinate alla balneazione.

Un solo tratto non classificato come eccellente

Secondo i dati del 2026, il 99,9% delle acque pugliesi rientra nella classe di qualità “eccellente”. L’unica eccezione riguarda il tratto denominato “Fogna Cittadina Molfetta (500 metri a sud)”, che mantiene comunque una classificazione di qualità “buona”.

Tutti i dati aggiornati sono consultabili sul sito istituzionale di Arpa Puglia attraverso una mappa interattiva che consente di visualizzare sia i punti di monitoraggio sia i risultati delle analisi più recenti.

Decaro: “Un modello di riferimento nella tutela del mare”

«La Puglia si conferma ancora una volta al primo posto in Italia per la qualità delle acque di balneazione – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. Un risultato importante, frutto di azioni sinergiche orientate alla tutela del mare che lambisce i nostri quasi mille chilometri di costa».

Secondo il governatore, il monitoraggio scientifico svolto da Arpa Puglia, gli accordi operativi con la Guardia di Finanza e il costante miglioramento degli impianti di depurazione rappresentano elementi fondamentali di una strategia che ha reso la regione un modello nella protezione dell’ambiente marino.

«Il mare pugliese – ha aggiunto – è una risorsa preziosa non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per il turismo, l’economia e l’identità stessa della nostra regione».

Bruno: “Premiato il lavoro quotidiano di Arpa Puglia”

Soddisfazione anche da parte del direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, che ha sottolineato il contributo del personale impegnato nelle attività di monitoraggio.

«Questo risultato rappresenta il riconoscimento di un lavoro quotidiano svolto con competenza, rigore scientifico e senso di responsabilità. Dietro ogni dato c’è l’impegno di tecnici, operatori e professionisti che garantiscono controlli costanti e informazioni affidabili per cittadini e istituzioni».

Bruno ha evidenziato come il primato pugliese confermi la qualità del sistema regionale di controllo ambientale e l’efficacia della collaborazione tra enti, istituzioni e comunità locali.

I dati nazionali: il 94,9% delle acque marine italiane è eccellente

Le buone notizie riguardano anche il resto del Paese. Secondo il report SNPA, il 94,9% delle acque marine italiane monitorate rientra nella classe “eccellente”, pari a quasi 6.000 chilometri di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea.

Nel corso del 2025 il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha effettuato circa 30.000 campionamenti, monitorando quasi 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi.

I dati sono stati presentati da ISPRA, SNPA e Marevivo in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani.

Oltre la balneabilità: la sfida della tutela degli ecosistemi marini

Gli esperti ricordano che la balneabilità rappresenta solo uno degli indicatori dello stato di salute del mare. Biodiversità, qualità dei fondali, presenza di microplastiche e impatti dei cambiamenti climatici sono elementi altrettanto decisivi per la tutela degli ecosistemi marini.

In questa direzione si inserisce il progetto PNRR MER (Marine Ecosystem Restoration), il più importante programma nazionale dedicato al ripristino e alla conservazione della biodiversità marina, che prevede 37 linee di intervento, dal recupero delle praterie di Posidonia oceanica fino al ripopolamento delle ostriche piatte e all’esplorazione di nuove aree sottomarine.

«Proteggere il mare significa proteggere biodiversità, territori, comunità e futuro», ha dichiarato la presidente di ISPRA e SNPA, Maria Alessandra Gallone.

Dello stesso avviso la presidente di Marevivo, Rosalba Giugni, che ha evidenziato l’importanza di unire ricerca scientifica e partecipazione civica per rafforzare la cultura della sostenibilità e della tutela dell’ambiente marino.