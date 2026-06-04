FOGGIA – Si è svolta presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Il Foggiano nel Mondo”, iniziativa promossa da ANPIS Puglia in collaborazione con il Comune di Foggia.

L’evento ha rappresentato l’occasione per illustrare obiettivi e contenuti di un progetto dedicato alla valorizzazione delle comunità foggiane presenti in Italia e all’estero, con particolare attenzione ai legami culturali, sociali ed economici che continuano a unire i cittadini originari della Capitanata alla loro terra d’origine.

Nel corso della conferenza sono stati illustrati il programma della manifestazione e le attività previste, finalizzate a rafforzare il rapporto tra Foggia e i suoi concittadini residenti fuori dal territorio provinciale e nazionale. Gli organizzatori hanno evidenziato l’importanza di creare occasioni di incontro e confronto per mantenere viva l’identità culturale foggiana e promuovere le eccellenze locali attraverso una rete sempre più ampia di relazioni.

L’iniziativa punta inoltre a favorire il dialogo tra le nuove generazioni e le comunità dei foggiani nel mondo, valorizzando le esperienze professionali, imprenditoriali e associative maturate fuori dai confini territoriali.

A cura di Giovanna Tambo.