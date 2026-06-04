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Home // Foggia // Foggia investe negli scuolabus elettrici: gara da oltre 700 mila euro, stanziati i fondi per la gestione dell’appalto

FOGGIA SCUOLABUS Foggia investe negli scuolabus elettrici: gara da oltre 700 mila euro, stanziati i fondi per la gestione dell’appalto

Palazzo di Città ha impegnato 3.620 euro per coprire i costi di gestione della gara affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia

Foggia investe negli scuolabus elettrici: gara da oltre 700 mila euro, stanziati i fondi per la gestione dell'appalto

Scuolabus elettrici - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Prosegue il percorso del Comune di Foggia verso il rinnovo del parco mezzi destinato al trasporto scolastico. Con una nuova determinazione dirigenziale, Palazzo di Città ha impegnato 3.620 euro per coprire i costi di gestione della gara affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, nell’ambito dell’accordo quadro triennale finalizzato all’acquisto di sei scuolabus elettrici.

L’intervento rientra nella strategia di modernizzazione del servizio di trasporto scolastico comunale, che oggi serve gli alunni residenti nelle borgate, nel campo nomadi e gli studenti con disabilità. Nel provvedimento viene evidenziato come l’attuale parco mezzi comunale risulti ormai vetusto e necessiti di un importante rinnovo.

La procedura, avviata attraverso una gara aperta prevista dal nuovo Codice degli Appalti, punta alla conclusione di un accordo quadro della durata di tre anni con un unico operatore economico per la fornitura dei nuovi mezzi elettrici. La gestione delle diverse fasi della gara è stata affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, alla quale il Comune riconoscerà il rimborso delle spese previste dalla convenzione sottoscritta nel 2024.

Nei giorni scorsi, inoltre, la SUA ha già proceduto alla nomina della commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte presentate dalle aziende partecipanti.

L’operazione si inserisce nel più ampio processo di transizione ecologica dei servizi pubblici locali e potrebbe consentire una significativa riduzione delle emissioni legate al trasporto scolastico cittadino, oltre a garantire maggiore efficienza e sicurezza agli studenti che quotidianamente utilizzano il servizio.

L’importo impegnato con l’ultimo atto amministrativo è stato finanziato attraverso il capitolo dedicato alla convenzione con la Stazione Unica Appaltante e non comporterà ulteriori oneri per il bilancio comunale.

A cura di Giovanna Tambo.

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