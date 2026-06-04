FOGGIA – Ha patteggiato una pena di 2 anni e 2 mesi, da scontare in detenzione domiciliare, Benito Palumbo, 39 anni, ritenuto vicino alla “Società foggiana”.

L’uomo era stato arrestato in flagranza il 17 marzo 2026, dopo essere stato trovato in possesso di una pistola calibro 9 nel suo appartamento del palazzo ex Onpi, in corso del Mezzogiorno. L’arma, secondo quanto emerso, fu consegnata spontaneamente a poliziotti e carabinieri arrivati nell’abitazione per eseguire una perquisizione.

La proposta di patteggiamento, concordata tra difesa e Procura, è stata ritenuta congrua dal gup. Palumbo sconterà quindi la pena ai domiciliari. Dopo l’arresto, interrogato dal gip, si era avvalso della facoltà di non rispondere, senza chiarire la provenienza della pistola né il motivo per cui la custodisse in casa. L’arma aveva un colpo in canna e altri sei proiettili nel caricatore.

Il nome di Palumbo compare in diverse inchieste sulla mafia del pizzo a Foggia. Nel febbraio 2018 fu arrestato con l’accusa di tentata estorsione ai danni di un ristoratore e del titolare di una discoteca. Nel maggio dello stesso anno finì nuovamente in carcere nell’ambito di un blitz contro otto foggiani accusati di estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

Palumbo è stato poi coinvolto anche nell’inchiesta “Decimabis”, scattata tra novembre e dicembre 2020 con 44 ordinanze cautelari. In quel procedimento è stato accusato di associazione mafiosa quale affiliato alla “Società foggiana”, con compiti legati alla fase esecutiva delle attività estorsive e alla riscossione delle tangenti.

Condannato in primo grado a 8 anni, la pena è stata ridotta a 5 anni in appello. Sul caso pende il ricorso in Cassazione. Per “Decimabis” Palumbo era stato scarcerato nell’estate 2025, dopo avere quasi interamente espiato la pena. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it