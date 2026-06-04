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CARLO BRUNO Forza Italia Giovani lancia il “Patto per la Capitanata”. Carlo Bruno: «Costruiamo una presenza forte in ogni comune»

L'iniziativa, annunciata dal Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani Carlo Bruno, punta al completamento della struttura provinciale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

Prende ufficialmente il via il “Patto per la Capitanata”, il progetto organizzativo promosso da Forza Italia Giovani per rafforzare la presenza del movimento giovanile su tutto il territorio provinciale.

L’iniziativa, annunciata dal Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani Carlo Bruno, punta al completamento della struttura provinciale e alla nomina di coordinatori comunali nei diversi centri della Capitanata, con l’obiettivo di creare una rete capillare, dinamica e radicata sul territorio.

In questi giorni è inoltre in fase di completamento la segreteria provinciale, passaggio fondamentale per consolidare l’organizzazione del movimento e renderla pienamente operativa su tutto il territorio.

«Il Patto per la Capitanata nasce dalla volontà di costruire una squadra forte, presente e organizzata. Vogliamo coinvolgere giovani amministratori, studenti, professionisti e cittadini che credono nei valori della libertà, del merito e dell’impegno civico. Il nostro obiettivo è essere presenti in ogni comune e dare voce a una nuova generazione pronta ad assumersi responsabilità per il futuro del territorio», dichiara Carlo Bruno.

Nei prossimi mesi il progetto prevederà incontri territoriali, momenti di ascolto e attività di organizzazione politica finalizzate a consolidare la presenza di Forza Italia Giovani in tutta la provincia di Foggia.

Il “Patto per la Capitanata” rappresenta così una nuova fase di crescita e radicamento, con l’ambizione di costruire una classe dirigente giovane, preparata e vicina alle esigenze delle comunità locali.

Carlo Bruno
Segretario Provinciale
Forza Italia Giovani – Provincia di Foggia

1 commenti su "Forza Italia Giovani lancia il “Patto per la Capitanata”. Carlo Bruno: «Costruiamo una presenza forte in ogni comune»"

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