FOGGIA – In vista delle serate del “Gio Festival”, in programma il 5, 6 e 13 giugno in piazza Cesare Battisti, il Comune di Foggia ha emanato una specifica ordinanza sindacale per rafforzare le condizioni di sicurezza urbana e tutela dell’incolumità pubblica durante gli eventi musicali.

La manifestazione, organizzata dal Servizio Cultura del Comune, si svolgerà dalle 21.30 alle 23.30 e, secondo il piano di safety e security predisposto dai tecnici incaricati, è stata classificata come evento a “rischio medio” sulla base dell’algoritmo Maurer.

Per questo motivo, dalle 19.30 fino all’una di notte nelle giornate interessate dall’evento entreranno in vigore una serie di divieti nell’area di piazza Cesare Battisti e nel raggio di 100 metri dal luogo dei concerti.

Tra le misure principali figurano il divieto di introdurre o detenere bottiglie, bicchieri e altri contenitori in vetro, così come lattine. Sarà consentito esclusivamente l’accesso con bevande contenute in recipienti di plastica privi di tappo. Analogamente, gli esercizi commerciali della zona potranno vendere e somministrare bevande soltanto in bicchieri di plastica, carta o materiali compostabili.

L’ordinanza vieta inoltre l’introduzione di zaini e borse voluminose, nonché di petardi e spray urticanti. Per i cani condotti nell’area degli eventi sarà invece obbligatorio l’uso di guinzaglio corto e museruola.

L’amministrazione comunale motiva il provvedimento con la necessità di prevenire episodi di vandalismo, evitare il rischio di ferimenti causati dalla dispersione di vetro o lattine e garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni in presenza di una consistente affluenza di pubblico.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre alle eventuali responsabilità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza pubblica.

A cura di Giovanna Tambo.