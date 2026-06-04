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MANFREDONIA LA MARCA Manfredonia, 14enne morto in scooter. La Marca: “La sicurezza stradale non è un optional”

Entrambi i ragazzi non indossavano il casco e il conducente non aveva l’età né i requisiti per guidare lo scooter

Manfredonia, 14enne morto in scooter. La Marca: “La sicurezza stradale non è un optional"

Domenico La Marca

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

Dolore a Manfredonia per la morte del 14enne Antonio Sinisi, vittima di un incidente stradale avvenuto alla periferia della città su un cavalcavia che attraversa la Statale 89. La tragedia si è consumata martedì sera, all’imbrunire, e ha profondamente scosso l’intera comunità.

Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da un amico 15enne, rimasto ferito e trasportato in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe perso il controllo dopo una manovra azzardata, forse un’impennata, finendo contro il guardrail. L’impatto è stato fatale per il 14enne, che avrebbe battuto violentemente la testa morendo sul colpo.

Gli accertamenti hanno evidenziato che entrambi i ragazzi non indossavano il casco e che il conducente, risultato negativo ad alcol e droga test, non aveva l’età né i requisiti per guidare lo scooter, che apparteneva a un familiare.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Domenico La Marca, che ha dichiarato:
“La sicurezza stradale non è un optional, perché guidare è come avere un’arma”.

Lo riporta telenorba.it.

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